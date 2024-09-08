Трактор подорвался в поле на Харьковщине
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В ГСЧС сообщили о подрыве трактора «John Deere» и 108 пожарах за сутки в утренней сводке 8 сентября.
«В 15:30 в с. Яворское Изюмского района, в поле взорвался трактор «John Deere». Пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Спасатели отметили, что за сутки пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили в Харьковской области 79 взрывоопасных предметов.
Также за сутки в области случилось 108 пожаров, из них 12 — из-за российских обстрелов. 98 пожаров возникли в экосистемах.
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- • Дата публикации материала: 8 сентября 2024 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о подрыве трактора «John Deere» и 108 пожарах за сутки в утренней сводке 8 сентября".