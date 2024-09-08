Трактор подорвался в поле на Харьковщине

В ГСЧС сообщили о подрыве трактора «John Deere» и 108 пожарах за сутки в утренней сводке 8 сентября.

«В 15:30 в с. Яворское Изюмского района, в поле взорвался трактор «John Deere». Пострадавших нет. Подразделения ГСЧС не привлекались», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели отметили, что за сутки пиротехнические подразделения обнаружили и обезвредили в Харьковской области 79 взрывоопасных предметов.

Также за сутки в области случилось 108 пожаров, из них 12 — из-за российских обстрелов. 98 пожаров возникли в экосистемах.