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Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: подорвался трактор – ГСЧС

Общество 12:40   26.09.2024
Виктория Яковенко
Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: подорвался трактор – ГСЧС Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

На Харьковщине трактор подорвался на взрывоопасном предмете.

«Событие произошло 26 сентября в поле вблизи села Красная Горка Изюмского района. В результате детонации взрывчатки повреждены стекла кабины и колеса. Водитель не пострадал», — сообщили в ГСЧС Украины.

Там напомнили, что деоккупированные и прифронтовые территории буквально «нашпигованы» вражескими минами. Так что жителей призывают быть осторожными. Если наткнулись на подозрительный предмет: нельзя подходить и трогать его. Срочно нужно звонить по телефону «101».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине трактор подорвался на взрывоопасном предмете.".