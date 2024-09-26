Взрывчатка сдетонировала на Харьковщине: подорвался трактор – ГСЧС
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
На Харьковщине трактор подорвался на взрывоопасном предмете.
«Событие произошло 26 сентября в поле вблизи села Красная Горка Изюмского района. В результате детонации взрывчатки повреждены стекла кабины и колеса. Водитель не пострадал», — сообщили в ГСЧС Украины.
Там напомнили, что деоккупированные и прифронтовые территории буквально «нашпигованы» вражескими минами. Так что жителей призывают быть осторожными. Если наткнулись на подозрительный предмет: нельзя подходить и трогать его. Срочно нужно звонить по телефону «101».
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине трактор подорвался на взрывоопасном предмете.".