Вранці окупанти скинули КАБ на Харківщину, виникла пожежа – поліція
Вранці 27 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про результати ворожого обстрілу за добу.
О 05:10 ворог скинув на Чугуїв КАБ – спалахнула суха трава, уточнив Тимошко.
Він також повідомив, що напередодні Слатіно обстріляли із РСЗВ “Ураган”. Практично весь день окупанти били по Куп’янську-Вузловому.
“26 вересня, 14:35: КАБ. Пошкоджено приміщення кафе. 16:24: КАБ. Пошкоджено дев’ять будинків. Отримав поранення цивільний чоловік. 17:00: КАБ. Пошкоджено три приватні будинки, кафе, центральний ринок. 17:17 тип зброї встановлюється. Пошкоджено п’ять житлових будинків. 18:24: тип зброї встановлюється”, – написал Тимошко.
Також він нагадав, що увечері ЗС РФ скинули на Харків КАБи.
“Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль. Отримали поранення п’ять цивільних осіб”, – зазначив Тимошко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Владимир Тимошко, Нацполиция, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 08:52;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 27 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про результати ворожого обстрілу за добу. ".