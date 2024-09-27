Вранці окупанти скинули КАБ на Харківщину, виникла пожежа – поліція

Вранці 27 вересня начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко повідомив про результати ворожого обстрілу за добу.

О 05:10 ворог скинув на Чугуїв КАБ – спалахнула суха трава, уточнив Тимошко.

Він також повідомив, що напередодні Слатіно обстріляли із РСЗВ “Ураган”. Практично весь день окупанти били по Куп’янську-Вузловому.

“26 вересня, 14:35: КАБ. Пошкоджено приміщення кафе. 16:24: КАБ. Пошкоджено дев’ять будинків. Отримав поранення цивільний чоловік. 17:00: КАБ. Пошкоджено три приватні будинки, кафе, центральний ринок. 17:17 тип зброї встановлюється. Пошкоджено п’ять житлових будинків. 18:24: тип зброї встановлюється”, – написал Тимошко.

Також він нагадав, що увечері ЗС РФ скинули на Харків КАБи.

“Пошкоджено три приватні будинки, автомобіль. Отримали поранення п’ять цивільних осіб”, – зазначив Тимошко.