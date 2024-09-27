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Село на півночі від Харкова залишилося без світла та зв’язку через удар з РСЗВ

Події 09:04   27.09.2024
Оксана Горун
Село на півночі від Харкова залишилося без світла та зв’язку через удар з РСЗВ Фото: Дергачівська МВА

Село Слатине Дергачівської громади потрапило під російський обстріл пізно увечері 27 вересня. Про наслідки повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Внаслідок нічних ворожих ударів по Слатиному у селищі частково відсутня електроенергія та зв’язок. Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт. На щастя, минулося без постраждалих“, — написав Задоренко вранці 27 вересня.

Одразу після обстрілу він інформував про те, що по селу вдарили з РСЗВ. “Прильоти” припали по приватному сектору, спалахнуло кілька будинків.

По селищу було завдано близько 15 ударів (попередньо – касетними боєприпасами з РСЗВ). Загалом різного ступеня руйнації зазнали не менше 10 приватних домоволодінь”, – повідомляв начальник Дергачівської МВА.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Вересня 2024 в 09:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Слатине Дергачівської громади потрапило під російський обстріл пізно увечері 27 вересня. Про наслідки повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко".