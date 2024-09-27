Село на півночі від Харкова залишилося без світла та зв’язку через удар з РСЗВ

Село Слатине Дергачівської громади потрапило під російський обстріл пізно увечері 27 вересня. Про наслідки повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Внаслідок нічних ворожих ударів по Слатиному у селищі частково відсутня електроенергія та зв’язок. Енергетики вже приступили до відновлювальних робіт. На щастя, минулося без постраждалих“, — написав Задоренко вранці 27 вересня.

Одразу після обстрілу він інформував про те, що по селу вдарили з РСЗВ. “Прильоти” припали по приватному сектору, спалахнуло кілька будинків.

“По селищу було завдано близько 15 ударів (попередньо – касетними боєприпасами з РСЗВ). Загалом різного ступеня руйнації зазнали не менше 10 приватних домоволодінь”, – повідомляв начальник Дергачівської МВА.