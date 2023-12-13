На абонентах Киевстара пытаются нажиться мошенники: как не стать жертвой

Мошенники пытаются нажиться на абонентах мобильного оператора «Киевстар», который подвергся хакерской атаке утром 12 декабря и до сих пор полностью не восстановил работу услуг.

Так, аферисты создают в мессенджерах фейковые боты якобы от Киевстара и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках восстановления работы сервисов, предупреждает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.

Правоохранители призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию о компенсации и сроках восстановления получать:

— на официальной странице оператора в Facebook;

— на официальном портале;

— по номеру 466 (с мобильных номеров Киевстара);

— по номеру 0 800 300 466 (с номеров других сетей Украины).

На Facebook-странице Киевстара также констатируют, что в различных мессенджерах активизировались мошенники. В компании просят доверять информации только с официальных страниц.

«Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», — говорится в публикации оператора.

Напомним, утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар» — недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что причиной этого стала очень мощная хакерская атака — частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.

По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».