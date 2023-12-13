На абонентах Киевстара пытаются нажиться мошенники: как не стать жертвой
Мошенники пытаются нажиться на абонентах мобильного оператора «Киевстар», который подвергся хакерской атаке утром 12 декабря и до сих пор полностью не восстановил работу услуг.
Так, аферисты создают в мессенджерах фейковые боты якобы от Киевстара и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках восстановления работы сервисов, предупреждает Департамент киберполиции Нацполиции Украины.
Правоохранители призывают не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию о компенсации и сроках восстановления получать:
— на официальной странице оператора в Facebook;
— на официальном портале;
— по номеру 466 (с мобильных номеров Киевстара);
— по номеру 0 800 300 466 (с номеров других сетей Украины).
На Facebook-странице Киевстара также констатируют, что в различных мессенджерах активизировались мошенники. В компании просят доверять информации только с официальных страниц.
«Предостерегаем вас не делиться номерами телефонов и личными данными с подозрительными людьми, они могут оказаться мошенниками», — говорится в публикации оператора.
Напомним, утром 12 декабря глобальный сбой произошел в работе мобильного оператора «Киевстар» — недоступны услуги связи и доступа в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров сообщил, что причиной этого стала очень мощная хакерская атака — частично разрушена IТ-инфраструктура оператора. По данным силовиков, без связи остались около 24 миллионов абонентов.
По факту кибератаки СБУ открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса. Одна из версий, которую изучают следователи, — причастность спецслужб РФ. Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка «Солнцепек».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: киберполиция, Киевстар, мошенники, связь, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мошенники пытаются нажиться на абонентах мобильного оператора «Киевстар», который подвергся хакерской атаке утром 12 декабря и до сих пор полностью не восстановил работу услуг.".