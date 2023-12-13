На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою

Шахраї намагаються нажитися на абонентах мобільного оператора “Київстар”, який зазнав хакерської атаки вранці 12 грудня і досі повністю не відновив роботу послуг.

Так, аферисти створюють у месенджерах фейкові боти нібито від Київстару та поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів, попереджає Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Правоохоронці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсацію та терміни отримувати:

– на офіційній сторінці оператора у фейсбуці;

– на офіційному порталі ;

– за номером 466 (з мобільних номерів Київстару);

– за номером 0800300466 (з номерів інших мереж України).

На фейсбук-сторінці Київстару також констатують, що в різних месенджерах активізувалися аферисти. Тож просять довіряти інформації лише з офіційних сторінок компанії.

“Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями“, – йдеться у публікації оператора.

Нагадаємо, вранці 12 грудня глобальний збій стався у роботі мобільного оператора «Київстар» – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що причиною була дуже потужна хакерська атака, й частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.

За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».