Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою

Суспільство 18:35   13.12.2023
Олена Нагорна
На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою

Шахраї намагаються нажитися на абонентах мобільного оператора “Київстар”, який зазнав хакерської атаки вранці 12 грудня і досі повністю не відновив роботу послуг.

Так, аферисти створюють у месенджерах фейкові боти нібито від Київстару та поширюють фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів, попереджає Департамент кіберполіції Нацполіції України.

Правоохоронці закликають не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсацію та терміни отримувати:

– на офіційній сторінці оператора у фейсбуці;
– на офіційному порталі ;
– за номером 466 (з мобільних номерів Київстару);
– за номером 0800300466 (з номерів інших мереж України).

На фейсбук-сторінці Київстару також констатують, що в різних месенджерах активізувалися аферисти. Тож просять довіряти інформації лише з офіційних сторінок компанії.

Застерігаємо вас не ділитися номерами телефонів та особистими даними з підозрілими людьми, вони можуть виявитись шахраями“, – йдеться у публікації оператора.

Нагадаємо, вранці 12 грудня глобальний збій стався у роботі мобільного оператора «Київстар» – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що причиною була дуже потужна хакерська атака, й частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.

За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».

Читайте також: Терміни зсунулись: коли відновиться зв’язок «Київстар» – коментар гендиректора

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 13.12: атаки під Куп’янськом, коли “оживе” Київстар
Головні новини Харкова 13.12: атаки під Куп’янськом, коли “оживе” Київстар
13.12.2023, 19:50
102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ
102-річна харків’янка втекла від РФ до Німеччини і ліпить вареники задля ЗСУ
13.12.2023, 19:16
14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
14 атак військ РФ відбили за добу на Харківщині – Генштаб ЗСУ
13.12.2023, 19:43
На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою
На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою
13.12.2023, 18:35
Важливо, щоб воїни ЗСУ могли отримати лікування та роботу в Харкові – Терехов
Важливо, щоб воїни ЗСУ могли отримати лікування та роботу в Харкові – Терехов
13.12.2023, 18:02
Через кригу на дротах. Без світла – понад 5,5 тисяч споживачів Харківщини
Через кригу на дротах. Без світла – понад 5,5 тисяч споживачів Харківщини
13.12.2023, 17:11

Новини за темою:

19:02
Ошукали громадян ЄС на 800 тисяч євро. Кібершахрай орудував у Харкові
15:02
Шахраї з саll-центру в Харкові видурювали гроші в іноземців
18:45
Платили криптою. Харків’янина, чия ботоферма славила рф, впіймала кіберполіція
15:42
Обікрали тисячу людей на 2 млн грн: кіберполіція Харківщині піймала шахраїв
22:37
Кіберполіція прикрила “бізнес” харківської шахрайки

Ви читали новину: «На абонентах Київстару намагаються нажитися шахраї: як не стати жертвою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 18:35;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шахраї намагаються нажитися на абонентах мобільного оператора “Київстар”, який зазнав хакерської атаки вранці 12 грудня і досі повністю не відновив роботу послуг.".