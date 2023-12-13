Терміни зсунулись: коли відновиться зв’язок «Київстар» – коментар гендиректора

Фахівці компанії «Київстар» продовжують ліквідовувати наслідки масштабної кібератаки, яка сталася вранці 12 грудня.

«Працюємо цілодобово. В нас є план, який ми ухвалили вчора. Ми рухаємося згідно з цим планом. Поки що, попри всі перепони, нам вдається його реалізовувати. Але не зовсім вчасно. Ми розраховували, що ми зможемо повертати деякі сервіси в першій половині дня сьогодні, бачимо, що цього не станеться, але рухаємося до того, щоб почати відновлювати деякі сервіси у другій половині дня. Мені дуже важко казати наперед тому, що дуже багато невизначеності і дуже багато факторів, які ми знаходимо, які є перепонами для того, щоб рухатися швидше. Якби мене питали позавчора, я б сказав, що телеком галузь України є найбільш захищеною. Те, що трапилось, означає, що захищених немає. З моєї точки зори будь-яка критична інфраструктура, яка суттєва залежить від сучасних IT-технологій є вразливою», – зазначив в етері нацмарафону гендиректор компанії «Київстар» Олександр Комаров.