Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора

Специалисты компании «Киевстар» продолжают ликвидировать последствия масштабной кибератаки, произошедшей утром 12 декабря.

«Работаем круглосуточно. У нас есть план, который мы приняли вчера. Мы двигаемся согласно этому плану. Пока, несмотря на все преграды, нам удается его реализовывать. Но не совсем вовремя. Мы рассчитывали, что мы сможем возвращать некоторые сервисы в первой половине дня, видим, что этого не произойдет, но движемся к тому, чтобы начать восстанавливать некоторые сервисы во второй половине дня. Мне очень трудно заранее говорить, так как очень много неопределенности и очень много факторов, которые мы находим, которые являются препятствиями для того, чтобы двигаться быстрее. Если бы меня спрашивали позавчера, я бы сказал, что телеком отрасль Украины наиболее защищена. Случившееся означает, что защищенных нет. С моей точки зрения, любая критическая инфраструктура, которая существенно зависит от современных IT-технологий, является уязвимой», — отметил в эфире нацмарафона гендиректор компании «Киевстар» Александр Комаров.