Вот вам и весь «план мира» — Чалый о кремлевской спецоперации
Фото: Валерий Чалый/Facebook
Вот вам и весь «план мира»… Сначала ФСБ-шники вместе с другими кремлевскими подготовили масштабную спецоперацию, включая ИПСО. Ушаковские (возможно даже и без лавровских) набросали перечень базовых желаний. Затем вбросили это через своих зашкваренного и очень амбициозного курьера и американского полезного идиота в западное информационное пространство и, с небольшой надеждой, но все же достигли «самого большого уха». И вот тут понеслось: включились все: и те, кто себя вообразил «киссинджерами», и те, кто хотел прикрыть сложные внутриполитические вопросы и набирающие обороты скандалы по обе стороны океана, и те, кто в Европе проспал момент российско-американо-украинского «движа».
27 ноября 2025 в 09:19