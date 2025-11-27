Live

Вот вам и весь «план мира» — Чалый о кремлевской спецоперации

Мир 09:19   27.11.2025
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Вот вам и весь «план мира» — Чалый о кремлевской спецоперации Фото: Валерий Чалый/Facebook

Вот вам и весь «план мира»… Сначала ФСБ-шники вместе с другими кремлевскими подготовили масштабную спецоперацию, включая ИПСО. Ушаковские (возможно даже и без лавровских) набросали перечень базовых желаний. Затем вбросили это через своих зашкваренного и очень амбициозного курьера и американского полезного идиота в западное информационное пространство и, с небольшой надеждой, но все же достигли «самого большого уха». И вот тут понеслось: включились все: и те, кто себя вообразил «киссинджерами», и те, кто хотел прикрыть сложные внутриполитические вопросы и набирающие обороты скандалы по обе стороны океана, и те, кто в Европе проспал момент российско-американо-украинского «движа».

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
