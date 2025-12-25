Фурса об итогах 2025 года: имитация для Трампа и пример Харькова

Что на самом деле помешало европейцам передать Украине замороженные российские активы, удастся ли Трампу достичь мирного соглашения с Путиным и лишить РФ китайского влияния, почему дело Миндича и отставка Ермака – это позитивная история и чего ожидать от экономики Украины в 2026 году. В интервью МГ «Объектив» свои варианты ответов на главные вопросы, стоящие перед Украиной в конце года, предоставил инвестиционный банкир, писатель и популярный блоггер Сергей Фурса.

Россияне угрожали убить бельгийских чиновников

– На прошлой неделе ЕС согласовал решение выделить Украине 90 млрд евро финансовой помощи. С одной стороны, это позволит продержаться еще два года. Но могло же быть и больше, если бы ЕС использовал замороженные российские средства. Что помешало европейцам передать эти активы Украине?

– С нашей точки зрения, сильно больше денег не было бы на самом деле. Потому это положительная история. Европейцам помешало давление и со стороны россиян, и со стороны Дональда Трампа. Россияне естественным опирались не на то, что они рассчитывают на эти деньги, а потому, что понимают, что эти средства усиливают Украину. И россияне традиционно пытаются расшатать Европейский Союз. Поэтому они сопротивлялись и физически угрожали убийством бельгийским чиновникам. И это, как мы видим, оказало влияние. Также россияне действовали через своих приспешников, таких как Орбан и Фицо, но это стандартная история. И это, скорее всего, не помогло бы, если бы Трамп не вмешался и со своей стороны не начал срывать репарационный кредит. Мотивация Трампа – это фактически та взятка, которую ему предложили россияне, когда в привезенном мирном плане нарисовали ему 100 миллиардов своих активов после распределения. В результате Трамп заинтересован, чтобы эти деньги распределял он, его пособники и близкие друзья, и он не хочет, чтобы эти деньги шли прямо в Украину. И через своих агентов влияния, через Италию преимущественно, Трамп также начал срывать репарационный заем. И потому, совместными усилиями Трампа и Путина это удалось.

— Есть шансы у Украины получить эти замороженные средства?

– Шансы, конечно, есть всегда. У нас есть разные варианты. Первый: если мы когда-нибудь достигнем соглашения, то, скорее всего, эти средства распределят между нами и россиянами. А россияне отдадут их условному Трампу. Поэтому часть средств отойдет Украине. Или со временем Трамп разочаруется в том, что россияне действительно хотят мира, действительно готовы вести с ним переговоры, а значит действительно готовы предоставить ему эти 100 миллиардов. И тогда перестанет срывать этот процесс. Потому что на самом деле предыдущие несколько лет именно европейцы не соглашались на формат репарационного кредита. Они видели в этом слишком много юридических рисков. Сейчас политическая воля у ЕС появилась. Таким образом, мы не исключаем, что еще раз может измениться позиция американцев. А если он изменится, то можно вернуться к этому вопросу, и тогда мы получим плюс. Потому что не просто 300 миллиардов условно потенциальные, а 300 миллиардов плюс 90 миллиардов.

Почему Макрон вдруг перестал поддерживать передачу российских средств Украине

– Кроме правопопулистов и Джорджии Мэлони против передачи российских денег Украине вдруг выступил президент Франции Эммануэль Макрон. И, таким образом, похоронил план помощи Украине. Почему это случилось?

– Почему это произошло, давайте честно, мы не знаем. Была история, что во Франции тоже есть деньги, но они не в виде облигаций, а в виде банковских депозитов ведущих банков. Возможно, имел место лоббизм со стороны банковских групп Франции, которые могут влиять на Макрона. И не хотели, чтобы они оказались под риском попасть в пул репарационного кредита. Это одно из потенциальных пояснений. Другое, что Макрон из серии «Вовремя предать – это не предать, а предвидеть». Если он уже видел, что не получается, то он просто перестал давить и занял про-трамповскую позицию. Теоретически это возможно.

– А это как-то связано с тем, что Макрон говорит, что он готов к переговорам с Владимиром Путиным?

– Мы можем это связывать. Были спекуляции из теории заговора. А можем не связывать. Поэтому честный ответ: мы не знаем, есть связь или нет.

— Несмотря на то, что у ЕС нет согласия по поводу российских денег, страны Европы регулярно сталкиваются с проявлением гибридной войны – в небе русские дроны, субмарины у их берегов. Это тактика устрашения, прощупывание дозволенного или уже подготовка к предстоящей войне с ЕС?

– Я не думаю, что это подготовка к предстоящей войне с ЕС. Надо, чтобы специалисты по операциям спецслужб объясняли это, а не инвестиционный банкир. Инвестиционный банкир не знает. Потому это агрессивная политика Кремля. Возможно, таким образом, они пытаются запугать западные страны, чтобы заставить их отказаться от поддержки Украины. Теоретически это возможно.

«Мирного соглашения не будет – позиции сторон слишком разнятся»

— Удастся ли достичь мирного соглашения в этом году или начале следующего?

– Нет, конечно, не удастся. Никакого мирного соглашения в ближайшее время не будет, потому что позиции сторон слишком разнятся.

– Трамп всеми силами пытается восстановить международную позицию Владимира Путина. Удастся ли это американскому президенту?

– Трамп предлагает Путину «золотой мост»: вот тебе шикарный путь отступления, чтобы ты не чувствовал себя обиженным и сохранил лицо. Восстановить позицию Путина на международном уровне – это размытое понятие. Будет ли Россия сотрудничать с Европой, как раньше? Нет, не будет. Если только в Европе везде не придут к власти фашистские партии. Сейчас это все-таки не базовый сценарий. Поэтому Европа для России потеряна очень долго. Позиции Путина с Китаем, Азией и другими странами, какими они были, таковыми и остаются.

– Трамп сможет оторвать Россию от Китая?

– Невозможно оторвать Россию от Китая, потому что это об экономике. Сейчас Россия – сырьевой придаток Китая. Раньше она являлась сырьевым придатком Европы. Сырьевым придатком Европы быть выгоднее, там денег больше, цены выше, там тебя не отжимают. Но Россия сама все потеряла. Нельзя заменить Европу чем-нибудь другим, кроме Китая. И потому нельзя заменить Китай для Путина. Соответственно вся эта стратегия, направленная на отрыв, с самого начала была обречена на поражение, потому что это невозможно. Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. Это как пуповина. Отсоединиться от одного можно, только подключившись к другому. Подключиться к Америке нереально, она очень далеко. Никогда там такой торговли не будет. Поэтому замена – это только Европа. А с Европой Путин разрушил отношения, Европа напугана. Поэтому этот план с самого начала был несостоятелен.

Дело Миндича и отставка Ермака – очень позитивная история

– Этот год был щедрым на коррупционные скандалы. Дело Миндича и разоблачение коррупционных сделок в высших эшелонах власти повлияли на общий уровень поддержки Украины за границей?

– Думаю, не повлияли. Знали люди, что Украина – коррумпированное государство? Знали. А сейчас все увидели, что в Украине борются с коррупцией. То, что произошло с Миндичем и с увольнением Ермака, – это суперпозитивная история, которая гораздо более оптимистично настраивает нас по отношению к будущему Украины, чем ситуация, которую мы имели еще полгода назад. Конечно, люди, желающие испортить отношения Украины с Западом, будут использовать это как аргументы.

— К сожалению, эта история еще не закончилась, потому что журналисты узнали, что Ермак вроде бы продолжает встречаться с Зеленским в Конча-Заспе.

– Мы не знаем, правда это или нет. Мы видели эти публикации. А во-вторых, и что? Все равно позиции Ермака существенно изменились. Он уже не второй человек в стране. Он какое-то влияние сохранил? Да. Но если мы ожидали увидеть Ермака в тюрьме, то извините, мы не в Швеции. И потому должны радоваться изменениям в Украине, которые приближают Украину к Швеции, хотя мы туда не приблизимся еще сотен несколько лет. Но это движение в верном направлении. Хотеть сразу и всего? Такого не бывает.

«Вместо победы в войне ставят цель победить в выборах после войны»

— В Верховной Раде 22 декабря официально сообщили о формировании рабочей группы по разработке закона о выборах во время военного положения. Но я не представляю, как можно организовать выборы для военных, находящихся неделями на боевых позициях. Или для украинских беженцев, которые рассеяны по маленьким городкам ЕС. Это реалистичная история?

– Никаких выборов не будет. Это невозможно. И все происходящее — это лишь имитация для Дональда Трампа. Так же, как имитация переговоров. Хочешь «заговорить» какую-нибудь историю – создай рабочую группу. Вот и создали. Совершенно естественно, что невозможно провести легитимные демократические выборы во время войны. И даже если бы на них победил Зеленский, его легитимность была бы гораздо ниже, чем сейчас. Потому никаких выборов не будет, никто серьезно их не рассматривает. Это нужно имитировать. Танцы вокруг костра для Трампа, который ляпнул, что Украина не хочет выборов. Украина демонстрирует: смотрите, мы всеми силами пытаемся придумать, как провести эти выборы. Собрали 100 умных людей в одной комнате, они часами обсуждают – ну не получается. Простите.

— Не могу не вспомнить решение действующей власти разрешить выезд за границу парням от 18 до 22 лет. Можно ли предположить, что таким образом власти пытались избавиться от части протестного электората?

— Нет, это бред, потому что это было просто популистическое решение. Это совершенно неправильное решение: вместо того, чтобы снизить мобилизационный возраст, как следует делать, пошли прямо противоположным путем. Власть увидела, что молодежь перестала ее любить и пыталась купить любовь. Это никак не снижает протестный электорат, потому что протестный электорат и уехавшие это разные люди. Уехавшие люди не выходят с картонками и не могут протестовать. Это просто пример неудачного решения, которое базировалось на популизме вместо расчета. И проблема этого решения, что вместо цели победить в войне ставят цель победить на выборах после войны.

«Харьковский опыт нужно изучать в других городах и Киеве»

– Этот год стал годом энергетической уязвимости страны. Его можно частично сравнить с 2022, но мне кажется, что теперь ситуация хуже.

– Энергетическая уязвимость связана с обстрелами россиян. Они обстреливали энергетическую систему в 2022-2023 годах – у нас были блекауты. Обстреливали в 2024-м летом – у нас были проблемы со светом так же. Они сейчас снова бьют по энергетической системе, и поэтому у нас уязвимая. Ибо против лома нет приема. И когда ракеты летят на огромные объекты, они все равно куда-то попадают. И остановить этот процесс невозможно. Можно быстро восстанавливать. Энергетики делают безумную работу. Но у вас нет никакой возможности оградиться от этих ракет. Мы можем минимизировать потери, но это влияние на 0,01%.

— Я с вами с одной стороны согласна, а с другой стороны, у нас есть пример двух городов, которые находятся под регулярными обстрелами: Харьков и Одесса. В Харькове мэр Игорь Терхов с этими конгерационными установками носится уже не первый год. И что-то оно дает, потому что люди не страдают так, как в Одессе.

– Во-первых, Одесса всегда была примером плохого управления. Два города были в Украине, где стиль управления через схожий жизненный путь предыдущих мэров, давайте так это скажем, которые были связаны с очень авторитетными персонажами. И в Харькове это почему-то работало, а в Одессе никогда не работало. Потому бандитский стиль управления не всегда дает результат. Что касается Харькова, то он подготовился, действительно благодаря качественному управлению. Одесса не готовилась, потому что они не ожидали, что им это понадобится. Но харьковский опыт, безусловно, следует изучать и в других городах, и в Киеве, где так же есть большие отключения.

Сохранится рост экономики и курс гривны сильно колебаться не будет в 2026 году

– Ваши общие впечатления от этого года? Он был хуже предыдущего?

– Да он был такой же. Просто люди больше устали. Ну что могло быть хуже в 2025 году, чего не было в 2024-м? Да ничего.

– Мы больше потеряли территорий, давайте будем честными.

– Мы не больше потеряли территорий, там разница буквально на какие-то 0,0%. Динамика продвижения россиян особо не поменялась. Плюс мы говорим об очень незначительных территориях в контексте размера Украины. При масштабировании мы видим, что это супер незначительные изменения и мало заметны на большой карте Украины.

– Если сделать прогноз на следующий год, вы как инвестиционный банкир что видите? Будет развитие или нам нужно затягивать пояса потуже?

— Ну, я не знаю о затягивании поясов, потому что третий год мы видим экономический рост, третий год мы видим увеличение средней зарплаты на уровне +20%. Мы видим потребление и пробки на довоенном уровне в городах, что не прямо у фронта. Мы ожидаем, что в следующем году снова будем видеть хрупкий, но экономический рост. Ожидаем замедление инфляции, если в этом году она где-то 9% и в следующем мы видим где-то на уровне 6%. Макрофинансовая стабильность, благодаря западным деньгам сохранится, и курс гривни существенно колебаться не будет.

