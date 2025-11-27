От вам і весь “план миру” – Чалий про кремлівську спецоперацію

От вам і весь “план миру”… Спочатку ФСБ-шні разом з іншими кремлівськими підготували масштабну спецоперацію, включно з ІПСО. Ушаковські (можливо, навіть і без лавровських) накидали перелік базових бажань. Потім вкинули це через своїх зашквареного й дуже амбітного курʼєра та американського корисного ідіота в західний інформаційний простір і, з невеликою надією, але таки дісталися “самого великого вуха”. І от тут понеслося: включилися всі: і ті, хто себе уявив “кіссінджерами”, і ті, хто хотів прикрити складні внутрішньополітичні питання та скандали, що набирають обертів, по обидві сторони океану, і ті, хто в Європі проспав момент російсько-американсько-українського “двіжу”.