Називають дипломатією брехню у костюмах – Зеленський

Політика 11:14   02.01.2026
Володимир Зеленський
президент України
Називають дипломатією брехню у костюмах – Зеленський Фото: пресслужба ОП

“Выйдите из Донбасса, и все закончится”. Так у перекладі з російської звучить обман. У перекладі на українську, на англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось вірить? На жаль. Бо досі надто часто правди уникають, називають це дипломатією, хоча це просто брехня в костюмах. І тому на Україну – тиск, так. І тому ми боремось так. І доводимо, здавалося б, давно очевидні істини, що після окупації Криму, захоплення частини Донеччини та Луганщини, повномасштабного вторгнення 24 лютого, після Бучі, Маріуполя, Оленівки та всього, що робить Кремль весь цей час, вірити їм на слово – це просто вирок. Вирок спільній міжнародній безпеці. І кожному лідеру, який просто має захищати свій народ.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
