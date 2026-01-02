Live

Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ

Мир 11:14   02.01.2026
Владимир Зеленский
президент Украины
Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ Фото: пресс-служба ОП

«Выйдите из Донбасса, и все закончится». Так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И потому на Украину – давление, да. И потому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленовки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
Популярно
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
Россияне в Новый год «расслабились» на Харьковщине, известны их цели на январь
01.01.2026, 22:00
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
Утром 2 января в Харькове слышали взрыв, в Белгороде было «громко»
02.01.2026, 09:47
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
Новости Харькова – главное за 2 января: пожары, взрыв, разрушения в декабре
02.01.2026, 11:08
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
От 18 мороза — до 3 тепла, шквалы: прогноз по Харькову и области на 2 января
01.01.2026, 20:40
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
Как сегодня, 2 января, будут отключать свет на Харьковщине – график
02.01.2026, 07:03
Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
Сколько домов пострадало в Харькове в декабре, сообщил Терехов
02.01.2026, 11:05

Новости по теме:

02.01.2026
Если будет перемирие, работать нужно будет еще больше — Жорин подытожил 2025-й
02.01.2026
«Приказ сверху»: почему враг перегруппировывается в районе Купянска — Машовец
02.01.2026
Три атаки на севере Харьковщины, на Купянщине – без штурмов: Генштаб на 08:00
01.01.2026
Сегодня 1 января 2026: какой праздник и день в истории
31.12.2025
В РФ нашелся генерал, который «освободил» Купянск: что наобещал — реакция ВСУ


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 января 2026 в 11:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Выйдите из Донбасса, и все закончится». Так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, английский, немецкий, французский…".