Называют дипломатией ложь в костюмах — Зеленский о приговоре тем, кто верит РФ

«Выйдите из Донбасса, и все закончится». Так в переводе с русского звучит обман. В переводе на украинский, английский, немецкий, французский и, собственно, любой язык мира. Неужели им до сих пор кто-то верит? К сожалению. Потому что слишком часто правды избегают, называют это дипломатией, хотя это просто ложь в костюмах. И потому на Украину – давление, да. И потому мы боремся так. И доказываем, казалось бы, давно очевидные истины, что после оккупации Крыма, захвата части Донецкой и Луганской областей, полномасштабного вторжения 24 февраля, после Бучи, Мариуполя, Оленовки и всего, что делает Кремль все это время, верить им на слово – это просто приговор. Приговор общей международной безопасности. И каждому лидеру, который просто должен защищать свой народ.