«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны
Городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью «Интерфаксу» объяснил, почему город в случае достижения мира не должен оставаться «железным дикобразом» и постоянно жить в режиме готовности к новой войне.
«Ключевым для прифронтовых городов будет вопрос нормальности жизни, — считает Терехов. — Это очень важно. Именно от этого будет зависеть, останутся ли здесь люди и бизнес, или эти прифронтовые территории останутся милитаризованными. Главная ошибка, которую нельзя допустить, – закрепить эту «прифронтовость» как постоянную модель существования прифронтовых городов и громад, остаться таким «железным дикобразом». Города не могут годы жить в режиме постоянной готовности к войне и ожидания угрозы, когда вся логика развития строится исключительно на обороне и последующей милитаризации территории. Это не проявление силы. Это прямой путь к обезлюживанию. Если люди не будут видеть перспективы, они просто уедут, а наши громады превратятся в новое «дикое поле». Надо это понимать. Прифронтовые громады должны жить нормальной гражданской жизнью: работать, учить детей, развивать бизнес, планировать свое будущее. А безопасность должна быть не способом организации повседневной жизни, а ее фоном».
В то же время Терехов не отрицает необходимости строительства фортификаций и организации обороны. Но, по мнению мэра Харькова, «чувство защищенности» должна создавать не милитаризация, а реальные международные гарантии безопасности. О также подчеркнул, что восстановление должно стать государственной политикой, а не «набором определенных проектов».
Читайте также: Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове
«Прифронтовые города нельзя восстанавливать по общим правилам. Они были и сейчас остаются на передовой, сдерживая российскую агрессию. Они должны быть и на передовой в процессе восстановления», — подчеркнул городской голова.
По его мнению, основным индикатором успешности восстановления станет не количество отстроенных объектов в отчетах, а вернувшиеся люди и качество их жизни.
Категории: Политика, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, мирные переговоры, население, новости Харькова, терехов;
Дата публикации материала: 27 декабря 2025 в 17:57;