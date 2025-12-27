Live

«Прямой путь к обезлюживанию» — Терехов про Харьков после войны

Политика 17:57   27.12.2025
Оксана Горун
Городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью «Интерфаксу» объяснил, почему город в случае достижения мира не должен оставаться «железным дикобразом» и постоянно жить в режиме готовности к новой войне.

«Ключевым для прифронтовых городов будет вопрос нормальности жизни, — считает Терехов. — Это очень важно. Именно от этого будет зависеть, останутся ли здесь люди и бизнес, или эти прифронтовые территории останутся милитаризованными. Главная ошибка, которую нельзя допустить, – закрепить эту «прифронтовость» как постоянную модель существования прифронтовых городов и громад, остаться таким «железным дикобразом». Города не могут годы жить в режиме постоянной готовности к войне и ожидания угрозы, когда вся логика развития строится исключительно на обороне и последующей милитаризации территории. Это не проявление силы. Это прямой путь к обезлюживанию. Если люди не будут видеть перспективы, они просто уедут, а наши громады превратятся в новое «дикое поле». Надо это понимать. Прифронтовые громады должны жить нормальной гражданской жизнью: работать, учить детей, развивать бизнес, планировать свое будущее. А безопасность должна быть не способом организации повседневной жизни, а ее фоном».

В то же время Терехов не отрицает необходимости строительства фортификаций и организации обороны. Но, по мнению мэра Харькова, «чувство защищенности» должна создавать не милитаризация, а реальные международные гарантии безопасности. О также подчеркнул, что восстановление должно стать государственной политикой, а не «набором определенных проектов».

«Прифронтовые города нельзя восстанавливать по общим правилам. Они были и сейчас остаются на передовой, сдерживая российскую агрессию. Они должны быть и на передовой в процессе восстановления», — подчеркнул городской голова.

По его мнению, основным индикатором успешности восстановления станет не количество отстроенных объектов в отчетах, а вернувшиеся люди и качество их жизни.

Автор: Оксана Горун
