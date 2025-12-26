Live

Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове

Харьков 19:32   26.12.2025
Елена Нагорная
Десятки миллионов нашел Кабмин на восстановление трех объектов в Харькове

Кабмин в ходе заседания 26 декабря перенаправил 69,8 миллиона гривен на восстановление в Харькове больницы и двух многоквартирных домов, ремонт которых можно завершить уже в этом году.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, такое решение приняли по результатам рабочей поездки в Харьковскую область.

«Мы пересмотрели финансирование на 2025 год и увеличили его на 69,8 миллиона гривен для завершения ремонта трех объектов в Харькове: лечебного корпуса Областной клинической больницы и двух многоквартирных жилых домов», — написала Свириденко.

О каких именно домах идет речь, премьер не уточнила.

Как сообщала МГ «Объектив», бюджет Харьковской области на 2026 год приняли депутаты областного совета в ходе сессии 24 декабря. Как информировал директор департамента финансов ХОВА Сергей Овсянников, его объем по доходам и расходам составит 5 миллиардов 604 миллиона гривен. В сравнении с 2025 годом это меньше на 1 миллиард 579 миллионов гривен.

Читайте также: По Харькову ударили УМПБ-5 — официальная информация прокуратуры (видео)

Автор: Елена Нагорная
