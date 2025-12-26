Десятки мільйонів знайшов Кабмін на відновлення трьох об’єктів у Харкові
Кабмін у ході засідання 26 грудня перенаправив 69,8 мільйона гривень на відновлення у Харкові лікарні та двох багатоквартирних будинків, ремонт яких можна завершити вже цього року.
Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, таке рішення ухвалили за результатами робочої поїздки до Харківської області.
“Ми переглянули фінансування на 2025 рік і збільшили його на 69,8 мільйона гривень для завершення ремонту трьох об’єктів у Харкові: лікувального корпусу Обласної клінічної лікарні та двох багатоквартирних житлових будинків”, – написала Свириденко.
Про які саме будинки йдеться, прем’єрка не уточнила.
Як повідомляла МГ “Об’єктив”, бюджет Харківської області на 2026 рік ухвалили депутати обласної ради під час сесії 24 грудня. Як інформував директор департаменту фінансів ХОВА Сергій Овсянніков, його обсяг за доходами та витратами складе 5 мільярдів 604 мільйони гривень. У порівнянні з 2025 роком, це менше на 1 мільярд 579 мільйонів гривень.
Читайте також: По Харкову вдарили УМПБ-5 – офіційна інформація прокуратури (відео)
Новини за темою:
- Категорії: Економіка, Харків; Теги: восстановление домов, кабмін, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Десятки мільйонів знайшов Кабмін на відновлення трьох об’єктів у Харкові», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2025 в 19:32;