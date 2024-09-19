Користувачі “Київстар” повідомляють про збої в роботі

Вранці 19 вересня користувачі мобільного оператора “Київстар” у соцмережах почали інформувати, що вони не проходять виклики.

“Намагаюся дзвонити з 9:50 ранку приблизно, телефон видає “Не зареєстрований у мережі”. Те саме – у родичів”, – повідомляє мешканка Харкова Тетяна.

Аналогічні повідомлення пишуть користувачі у мережах.

Подібні проблеми спостерігаються і в інших регіонах України.

Офіційної інформації про причини збою наразі немає.