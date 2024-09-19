Користувачі “Київстар” повідомляють про збої в роботі
Вранці 19 вересня користувачі мобільного оператора “Київстар” у соцмережах почали інформувати, що вони не проходять виклики.
“Намагаюся дзвонити з 9:50 ранку приблизно, телефон видає “Не зареєстрований у мережі”. Те саме – у родичів”, – повідомляє мешканка Харкова Тетяна.
Аналогічні повідомлення пишуть користувачі у мережах.
Подібні проблеми спостерігаються і в інших регіонах України.
Офіційної інформації про причини збою наразі немає.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Киевстар, сбой, связь;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 19 вересня користувачі мобільного оператора “Київстар” у соцмережах почали інформувати, що вони не проходять виклики".