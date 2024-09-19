Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе
Утром 19 сентября пользователи мобильного оператора «Киевстар» в соцсетях стали информировать, что у них не проходят вызовы.
«Пытаюсь звонить с 9:50 утра примерно, телефон выдает «Не зарегистрирован в сети». То же самое — у родственников», — собщает жительница Харькова Татьяна.
Аналогичные сообщения пишут пользователи в сетях.
Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах Украины.
Официальной информации о причинах сбоя на данный момент нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Киевстар, сбой, связь;
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 сентября пользователи мобильного оператора «Киевстар» в соцсетях стали информировать, что у них не проходят вызовы".