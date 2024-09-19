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Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе

Происшествия 10:04   19.09.2024
Оксана Горун
Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе

Утром 19 сентября пользователи мобильного оператора «Киевстар» в соцсетях стали информировать, что у них не проходят вызовы.

«Пытаюсь звонить с 9:50 утра примерно, телефон выдает «Не зарегистрирован в сети». То же самое — у родственников», — собщает жительница Харькова Татьяна.

Аналогичные сообщения пишут пользователи в сетях.

Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах Украины.

Официальной информации о причинах сбоя на данный момент нет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2024 в 10:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 сентября пользователи мобильного оператора «Киевстар» в соцсетях стали информировать, что у них не проходят вызовы".