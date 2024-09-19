Пользователи «Киевстар» сообщают о сбоях в работе

Утром 19 сентября пользователи мобильного оператора «Киевстар» в соцсетях стали информировать, что у них не проходят вызовы.

«Пытаюсь звонить с 9:50 утра примерно, телефон выдает «Не зарегистрирован в сети». То же самое — у родственников», — собщает жительница Харькова Татьяна.

Аналогичные сообщения пишут пользователи в сетях.

Подобные проблемы наблюдаются и в других регионах Украины.

Официальной информации о причинах сбоя на данный момент нет.