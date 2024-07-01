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Дрон ГПСУ оставил оккупантов без связи на Харьковщине (видео)

Общество 15:54   01.07.2024
Виктория Яковенко
Дрон ГПСУ оставил оккупантов без связи на Харьковщине (видео) скриншот

Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении FPV-дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в очередной раз уничтожил антенну спутниковой и сотовой связи врага.

«В системе военного управления связь является одной из основных составляющих. При отсутствии связи управление теряется, поэтому при выполнении задач в зоне боевых действий для операторов БпЛА средства связи врага являются одной из приоритетных целей», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 15:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении FPV-дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в очередной раз уничтожил антенну спутниковой и сотовой связи врага.".