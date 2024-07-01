Дрон ГПСУ оставил оккупантов без связи на Харьковщине (видео)
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Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении FPV-дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в очередной раз уничтожил антенну спутниковой и сотовой связи врага.
«В системе военного управления связь является одной из основных составляющих. При отсутствии связи управление теряется, поэтому при выполнении задач в зоне боевых действий для операторов БпЛА средства связи врага являются одной из приоритетных целей», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, гпсу, дрон, знищили, оккупанты, окупанти, связь, уничтожили, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 15:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении FPV-дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в очередной раз уничтожил антенну спутниковой и сотовой связи врага.".