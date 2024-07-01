Дрон ГПСУ оставил оккупантов без связи на Харьковщине (видео)

Вчера, 30 июня, на Харьковском направлении FPV-дрон бойцов бригады «Стальная граница» Гвардии наступления в очередной раз уничтожил антенну спутниковой и сотовой связи врага.

«В системе военного управления связь является одной из основных составляющих. При отсутствии связи управление теряется, поэтому при выполнении задач в зоне боевых действий для операторов БпЛА средства связи врага являются одной из приоритетных целей», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Видео: ГПСУ