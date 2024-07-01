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«У нас все болит, нет сил» — оккупанты жалуются Путину после штурма Волчанска

Общество 13:46   01.07.2024
Виктория Яковенко
«У нас все болит, нет сил» — оккупанты жалуются Путину после штурма Волчанска

Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал видео, где ранены военнослужащие РФ, называющие себя Игорем и Евгением Валетовыми, жалуются на свое состояние после штурма города Волчанск на Харьковщине.

В видео оккупанты отметили, что служат в 25-й мотострелковой бригаде.

«Вчера выходили на штурм Волчанская. Со штурмом у нас ничего не получилось, все получили ранения, кто-то сбежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю, возможно, ранены, возможно убиты. Мы с братом получили ранения, смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра нужно снова штурмовать. Но в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все ранены, и у нас просто нет сил. Я обращаюсь в военную прокуратуру, президенту РФ, вмешайтесь, пожалуйста, решите этот вопрос. Зачем отправлять таких людей, раненых, обессиленных в бой. Это просто отправить насмерть», — сказал один из оккупантов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 13:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал видео, где ранены военнослужащие РФ, называющие себя Игорем и Евгением Валетовыми, жалуются на свое состояние после штурма города Волчанск на Харьковщине.".