«У нас все болит, нет сил» — оккупанты жалуются Путину после штурма Волчанска

Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опубликовал видео, где ранены военнослужащие РФ, называющие себя Игорем и Евгением Валетовыми, жалуются на свое состояние после штурма города Волчанск на Харьковщине.

В видео оккупанты отметили, что служат в 25-й мотострелковой бригаде.

«Вчера выходили на штурм Волчанская. Со штурмом у нас ничего не получилось, все получили ранения, кто-то сбежал. Дальнейшую судьбу их я не знаю, возможно, ранены, возможно убиты. Мы с братом получили ранения, смогли оказать сами себе первую помощь и выбраться в лес. Командир говорит, что завтра нужно снова штурмовать. Но в каком состоянии мы пойдем? Если у нас все болит, мы все ранены, и у нас просто нет сил. Я обращаюсь в военную прокуратуру, президенту РФ, вмешайтесь, пожалуйста, решите этот вопрос. Зачем отправлять таких людей, раненых, обессиленных в бой. Это просто отправить насмерть», — сказал один из оккупантов.