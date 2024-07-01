У нас все болить – окупанти скаржаться Путіну після штурму Вовчанська (відео)

Український журналіст, редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов опублікував відео, де поранені військовослужбовці РФ, які називають себе Ігорем та Євгеном Валєтовими, скаржаться на свій стан після штурму міста Вовчанськ на Харківщині.

У відео окупанти зазначили, що служать у 25-й мотострілецькій бригаді.

«Вчора виходили на штурм Вовчанська. Зі штурму у нас нічого не вийшло, усі отримали поранення, хтось втік. Подальшу долю їхню я не знаю, можливо поранені, можливо вбиті. Ми з братом дістали поранення, змогли надати самі собі першу допомогу і вибратися до лісу. Командир каже, що завтра треба знову штурмувати. Але в якому стані ми підемо? Якщо у нас все болить, ми всі поранені, і у нас просто немає сил. Я звертаюся до військової прокуратури, президента РФ, втрутьтеся, будь ласка, вирішіть це питання. Навіщо відправляти таких людей, поранених, знесилених, у бій. Це просто відправити на смерть», – сказав один із окупантів.