Дрон ДПСУ залишив окупантів без зв’язку на Харківщині (відео)
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Вчора, 30 червня, на Харківському напрямку FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в черговий раз знищив антену супутникового та стільникового зв’язку ворога.
«У системі військового управління зв’язок є однією з основних складових. За відсутності зв’язку управління втрачається, тому під час виконання завдань в зоні бойових дій для операторів БпЛА засоби зв’язку ворога є однією з пріоритетних цілей», – повідомили в Державній прикордонній службі України.
Відео: ДПСУ
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ворог, гпсу, дрон, знищили, окупанти, связь, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 15:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчора, 30 червня, на Харківському напрямку FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в черговий раз знищив антену супутникового та стільникового зв’язку ворога.".