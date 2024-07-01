Дрон ДПСУ залишив окупантів без зв’язку на Харківщині (відео)

Вчора, 30 червня, на Харківському напрямку FPV-дрон бійців бригади «Сталевий кордон» Гвардії наступу в черговий раз знищив антену супутникового та стільникового зв’язку ворога.

«У системі військового управління зв’язок є однією з основних складових. За відсутності зв’язку управління втрачається, тому під час виконання завдань в зоні бойових дій для операторів БпЛА засоби зв’язку ворога є однією з пріоритетних цілей», – повідомили в Державній прикордонній службі України.

Відео: ДПСУ