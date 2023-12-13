Абоненти Київстару вже можуть телефонувати близьким: коли з’явиться інтернет
З 18:00 мобільний оператор “Київстар”, який зазнав масштабної кібератаки вранці 12 грудня, розпочав увімкнення голосового зв’язку по всій Україні. Протягом ночі компанія планує відновити послугу передачі даних.
Про це в етері національного телемарафону повідомив гендиректор компанії “Київстар” Олександр Комаров.
“Ми відновлюємо голосові послуги. Це перший етап. І я думаю, що ми за найближчу ніч зможемо також відновити послугу передачі даних. Робимо це обережно, крок за кроком. Щоб впевнитися, що послуги будуть надаватися стабільно і роботі мережі нічого не загрожує“, – сказав Комаров.
“Зв’язок починає з’являтись і ви можете зателефонувати рідним. Відновлення послуг відбуватиметься поступово, тому до кінця дня ще можливі короткочасні складнощі“, – пишуть на фейсбук-сторінці оператора.
У такому випадку в компанії рекомендують перезавантажити телефони та вимкнути в налаштуваннях послугу VoLTE.
“Зараз ми працюємо над відновленням передачі даних та SMS та сподіваємося, що вони також будуть доступні протягом доби. Після повного відновлення мережі ми обіцяємо підготувати компенсації всім абонентам та корпоративним клієнтам, які не могли скористатися сервісами компанії”, – додали представники оператора.
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Нагадаємо, вранці 12 грудня у роботі мобільного оператора «Київстар» стався глобальний збій – стали недоступними послуги зв’язку та доступу до інтернету. Гендиректор компанії Олександр Комаров повідомив, що внаслідок дуже потужної хакерської атаки частково зруйнована ІТ-інфраструктура оператора. За даними силовиків, без зв’язку залишилося близько 24 мільйонів абонентів.
За фактом кібератаки СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу. Однією з версій, яку вивчають слідчі, є причетність спецслужб РФ. Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання «Солнцепек».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Киевстар, связь;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 18:00 мобільний оператор “Київстар”, який зазнав масштабної кібератаки вранці 12 грудня, розпочав увімкнення голосового зв’язку по всій Україні. Протягом ночі компанія планує відновити послугу передачі даних.".