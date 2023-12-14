Від обледеніння страждають дроти й опори: без світла на Харківщині 3 тис домів
Фото: АТ “Харківобленерго”
На Харківщині фахівці відновлюють електропостачання для 2940 споживачів, знеструмлених через несприятливі погодні умови.
Роботи проводять у Близнюківському, Барвінківському та Ізюмському районах, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«В аварійно-відновлювальних роботах задіяно 26 одиниць спецтехніки та всі працівники цих районних підрозділів. Енергетики зазначають, що подібне природне явище дуже неприємне для електромереж. Відключення через обледеніння усувати важко, адже страждають не тільки проводи, а і опори, які руйнуються не витримуючи навантаження», – додали енергетики.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині фахівці відновлюють електропостачання для 2940 споживачів, знеструмлених через несприятливі погодні умови.".