От обледенения страдают провода и опоры: без света на Харьковщине 3 тыс. домов

На Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение для 2940 потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий.

Работы проводят в Близнюковском, Барвенковском и Изюмском районах, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В аварийно-восстановительных работах задействовано 26 единиц спецтехники и все работники этих районных подразделений. Энергетики отмечают, что подобное природное явление очень неприятное для электросетей. Отключение из-за обледенения устранять трудно, ведь страдают не только провода, но и разрушающиеся опоры не выдерживая нагрузки», — добавили энергетики.