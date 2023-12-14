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От обледенения страдают провода и опоры: без света на Харьковщине 3 тыс. домов

Общество 14:04   14.12.2023
Виктория Яковенко
От обледенения страдают провода и опоры: без света на Харьковщине 3 тыс. домов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

На Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение для 2940 потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий.

Работы проводят в Близнюковском, Барвенковском и Изюмском районах, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«В аварийно-восстановительных работах задействовано 26 единиц спецтехники и все работники этих районных подразделений. Энергетики отмечают, что подобное природное явление очень неприятное для электросетей. Отключение из-за обледенения устранять трудно, ведь страдают не только провода, но и разрушающиеся опоры не выдерживая нагрузки», — добавили энергетики.

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Фото: АО «Харьковоблэнерго»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 14:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение для 2940 потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий.".