От обледенения страдают провода и опоры: без света на Харьковщине 3 тыс. домов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
На Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение для 2940 потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий.
Работы проводят в Близнюковском, Барвенковском и Изюмском районах, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«В аварийно-восстановительных работах задействовано 26 единиц спецтехники и все работники этих районных подразделений. Энергетики отмечают, что подобное природное явление очень неприятное для электросетей. Отключение из-за обледенения устранять трудно, ведь страдают не только провода, но и разрушающиеся опоры не выдерживая нагрузки», — добавили энергетики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, непогода, обледенение, світло, свет, харьковщина, Энергетики;
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 14:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине специалисты возобновляют электроснабжение для 2940 потребителей, обесточенных из-за неблагоприятных погодных условий.".