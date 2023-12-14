Без света из-за непогоды на Харьковщине 23 населенных пункта — Синегубов
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области обесточены десятки трансформаторных подстанций и повреждено больше сотни опор. В результате часть области до сих пор без света.
«В результате непогоды обесточено 65 трансформаторных подстанций. Повреждены 109 опор. 23 населенных пункта частично без электроснабжения – это 3205 абонентов Близнюковского, Барвенковского, Изюмского РЭСов. Ремонтные работы продолжаются», — написал Синегубов в telegram утром 14 декабря.
Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщали, что в области без света 13 декабря было порядка 5,5 тысячи абонентов. Больше остальных пострадала Близнюковская громада. Энергетики сообщили: главная причина проблем — в обледенении проводов.
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- • Дата публикации материала: 14 декабря 2023 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области обесточены десятки трансформаторных подстанций и повреждено больше сотни опор. В результате часть области до сих пор без света".