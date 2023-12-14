Без света из-за непогоды на Харьковщине 23 населенных пункта — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харьковской области обесточены десятки трансформаторных подстанций и повреждено больше сотни опор. В результате часть области до сих пор без света.

«В результате непогоды обесточено 65 трансформаторных подстанций. Повреждены 109 опор. 23 населенных пункта частично без электроснабжения – это 3205 абонентов Близнюковского, Барвенковского, Изюмского РЭСов. Ремонтные работы продолжаются», — написал Синегубов в telegram утром 14 декабря.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщали, что в области без света 13 декабря было порядка 5,5 тысячи абонентов. Больше остальных пострадала Близнюковская громада. Энергетики сообщили: главная причина проблем — в обледенении проводов.