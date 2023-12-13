Из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов Харьковщины – Минэнерго

По состоянию на утро 13 декабря без света из-за непогоды остались 27 населенных пунктов Харьковщины – это 3,4 тысячи абонентов.

«Из-за боевых действий – 17,1 тысячи потребителей. Подключено – 15 тысяч абонентов. В результате боевых действий поврежден газопровод в Купянском районе. Без газоснабжения осталось 60 абонентов», – сообщили в Министерстве энергетики Украины.