Из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов Харьковщины – Минэнерго
Фото: Министерство энергетики Украины
По состоянию на утро 13 декабря без света из-за непогоды остались 27 населенных пунктов Харьковщины – это 3,4 тысячи абонентов.
«Из-за боевых действий – 17,1 тысячи потребителей. Подключено – 15 тысяч абонентов. В результате боевых действий поврежден газопровод в Купянском районе. Без газоснабжения осталось 60 абонентов», – сообщили в Министерстве энергетики Украины.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, населенные, непогода, обесточены, пункты, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 13 декабря без света из-за непогоды остались 27 населенных пунктов Харьковщины – это 3,4 тысячи абонентов.".