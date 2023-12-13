На Харьковщине из-за непогоды без света 3500 потребителей — ХОВА

Из-за непогоды в Харьковской области обесточены абоненты нескольких районов.

«В результате непогоды по области обесточены около 3500 потребителей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского РЭСов», — сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об отключении подачи электричества 3740 потребителям 12 декабря информировали в АО «Харьковоблэнерго». По информации энергетиков, причиной отключения света стал снегопад. Также в области накануне фиксировали порывы проводов из-за обледенения. О таких случаях, в частности, информировала пресс-служба мэрии Лозовой. В городе из-за этого отключились три котельные. Однако их оперативно перевели на генераторы, так что коллапса в системе отопления не произошло.