На Харьковщине из-за непогоды без света 3500 потребителей — ХОВА
Фото: пресс-служба Лозовского горсовета
Из-за непогоды в Харьковской области обесточены абоненты нескольких районов.
«В результате непогоды по области обесточены около 3500 потребителей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского, Балаклейского РЭСов», — сообщил утром 13 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об отключении подачи электричества 3740 потребителям 12 декабря информировали в АО «Харьковоблэнерго». По информации энергетиков, причиной отключения света стал снегопад. Также в области накануне фиксировали порывы проводов из-за обледенения. О таких случаях, в частности, информировала пресс-служба мэрии Лозовой. В городе из-за этого отключились три котельные. Однако их оперативно перевели на генераторы, так что коллапса в системе отопления не произошло.
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за непогоды в Харьковской области обесточены абоненты нескольких районов".