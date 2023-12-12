Из-за снегопада на Харьковщине без света остались более 3 тысяч домов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
8 населенных пунктов Харьковщины частично обесточены в результате снегопада.
Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». В частности, отключения зафиксированы на территориях Близнюковского, Балаклейского, Барвенковского и Изюмского районов. Всего без света – 3740 потребителей.
Сейчас энергетики устраняют последствия непогоды.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дома, обесточены, світло, свет, снегопад, Харьковоблэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 населенных пунктов Харьковщины частично обесточены в результате снегопада.".