Из-за снегопада на Харьковщине без света остались более 3 тысяч домов

8 населенных пунктов Харьковщины частично обесточены в результате снегопада.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». В частности, отключения зафиксированы на территориях Близнюковского, Балаклейского, Барвенковского и Изюмского районов. Всего без света – 3740 потребителей.

Сейчас энергетики устраняют последствия непогоды.