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Из-за снегопада на Харьковщине без света остались более 3 тысяч домов

Общество 13:11   12.12.2023
Виктория Яковенко
Из-за снегопада на Харьковщине без света остались более 3 тысяч домов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

8 населенных пунктов Харьковщины частично обесточены в результате снегопада.

Об этом сообщили в АО «Харьковоблэнерго». В частности, отключения зафиксированы на территориях Близнюковского, Балаклейского, Барвенковского и Изюмского районов. Всего без света – 3740 потребителей.

Сейчас энергетики устраняют последствия непогоды.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 13:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 населенных пунктов Харьковщины частично обесточены в результате снегопада.".