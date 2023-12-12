Через снігопад на Харківщині без світла залишилися понад 3 тисячі будинків
Фото: АТ “Харківобленерго”
8 населених пунктів Харківщини частково знеструмлені внаслідок снігопаду.
Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Зокрема, відключення зафіксовані на територіях Близнюківського, Балаклійського, Барвінківського та Ізюмського районів. Всього без світла – 3740 споживачів.
Наразі енергетики усувають наслідки негоди.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дома, обесточены, світло, снегопад, харківщина, Харьковоблэнерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 населених пунктів Харківщини частково знеструмлені внаслідок снігопаду.".