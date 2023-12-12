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Через снігопад на Харківщині без світла залишилися понад 3 тисячі будинків

Суспільство 13:11   12.12.2023
Вікторія Яковенко
Через снігопад на Харківщині без світла залишилися понад 3 тисячі будинків Фото: АТ “Харківобленерго”

8 населених пунктів Харківщини частково знеструмлені внаслідок снігопаду.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Зокрема, відключення зафіксовані на територіях Близнюківського, Балаклійського, Барвінківського та Ізюмського районів. Всього без світла – 3740 споживачів.

Наразі енергетики усувають наслідки негоди.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 13:11;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "8 населених пунктів Харківщини частково знеструмлені внаслідок снігопаду.".