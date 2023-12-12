Через снігопад на Харківщині без світла залишилися понад 3 тисячі будинків

8 населених пунктів Харківщини частково знеструмлені внаслідок снігопаду.

Про це повідомили в АТ «Харківобленерго». Зокрема, відключення зафіксовані на територіях Близнюківського, Балаклійського, Барвінківського та Ізюмського районів. Всього без світла – 3740 споживачів.

Наразі енергетики усувають наслідки негоди.