На Харківщині через негоду без світла 3500 споживачів – ХОВА
Через негоду в Харківській області знеструмлено абонентів кількох районів.
“Внаслідок негоди по області знеструмлені близько 3500 споживачів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійского РЕМів”, – повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Про відключення подачі електрики 3740 споживачам 12 грудня інформували в АТ “Харківобленерго”. За інформацією енергетиків, причиною відключення світла став снігопад. Також в області напередодні фіксували пориви дротів через заледеніння. Про такі випадки зокрема інформувала пресслужба мерії Лозової. У місті через це відключилися три котельні. Проте їх оперативно перевели на генератори, тож колапсу в системі опалення не сталося.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: електрика, непогода, новини Харкова, отключение, світло, синєгубов, снегопад, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду в Харківській області знеструмлено абонентів кількох районів".