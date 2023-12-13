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На Харківщині через негоду без світла 3500 споживачів – ХОВА

Суспільство 09:18   13.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині через негоду без світла 3500 споживачів – ХОВА

Через негоду в Харківській області знеструмлено абонентів кількох районів.

“Внаслідок негоди по області знеструмлені близько 3500 споживачів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського, Балаклійского РЕМів”, – повідомив вранці 13 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про відключення подачі електрики 3740 споживачам 12 грудня інформували в АТ “Харківобленерго”. За інформацією енергетиків, причиною відключення світла став снігопад. Також в області напередодні фіксували пориви дротів через заледеніння. Про такі випадки зокрема інформувала пресслужба мерії Лозової. У місті через це відключилися три котельні. Проте їх оперативно перевели на генератори, тож колапсу в системі опалення не сталося.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 09:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через негоду в Харківській області знеструмлено абонентів кількох районів".