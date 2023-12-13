Через негоду знеструмлені понад 20 населених пунктів Харківщини – Міненерго

Станом на ранок 13 грудня без світла внаслідок негоди залишилися 27 населених пунктів Харківщини – це 3,4 тисячі абонентів.

«Через бойові дії – 17,1 тисячі споживачів. Підключено – 15 тисяч абонентів. У результаті бойових дій пошкоджено газопровід у Куп’янському районі. Без газопостачання залишилося 60 абонентів», – повідомили у Міністерстві енергетики України.