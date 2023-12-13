Через негоду знеструмлені понад 20 населених пунктів Харківщини – Міненерго
Фото: Міністерство енергетики України
Станом на ранок 13 грудня без світла внаслідок негоди залишилися 27 населених пунктів Харківщини – це 3,4 тисячі абонентів.
«Через бойові дії – 17,1 тисячі споживачів. Підключено – 15 тисяч абонентів. У результаті бойових дій пошкоджено газопровід у Куп’янському районі. Без газопостачання залишилося 60 абонентів», – повідомили у Міністерстві енергетики України.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на ранок 13 грудня без світла внаслідок негоди залишилися 27 населених пунктів Харківщини – це 3,4 тисячі абонентів.".