Live
  • Ср 13.12.2023
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.99
  • EUR 39.94

Из-за льда на проводах. Без света — более 5,5 тысяч потребителей Харьковщины

Общество 17:11   13.12.2023
Оксана Якушко
Из-за льда на проводах. Без света — более 5,5 тысяч потребителей Харьковщины

В Харьковской области из-за обледенения обесточены более 5,5 тысяч потребителей на территории обслуживания электрических сетей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

По словам энергетиков, главной проблемой сейчас является обледенение проводов: опоры не выдерживают нагрузки, в результате чего обрушения и обрывы.

Особенно от непогоды страдает Близнюковская громада, где зафиксировано наибольшее количество таких случаев.

В настоящее время в области продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Читайте также: Из-за непогоды обесточены более 20 населенных пунктов Харьковщины – Минэнерго

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
В метро Харькова предлагают работу: какие есть вакансии
13.12.2023, 14:43
Как мигранты на южной границе США повлияли на выделение военной помощи Украине
Как мигранты на южной границе США повлияли на выделение военной помощи Украине
13.12.2023, 15:50
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
Сроки сдвинулись: когда восстановят связь «Киевстар» — ответ гендиректора
13.12.2023, 12:59
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
Харьковчане – без связи: в СБУ сообщили, кто стоит за атакой на «Киевстар»
13.12.2023, 12:06
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
Главные новости Харькова 13.12: атаки под Купянском, когда «оживет» Киевстар
13.12.2023, 15:23
Важно, чтоб ветераны ВСУ могли получить лечение и работу в Харькове – Терехов
Важно, чтоб ветераны ВСУ могли получить лечение и работу в Харькове – Терехов
13.12.2023, 18:02

Новости по теме:

10:28
После ракетного удара: на Харьковщине восстановили электричество
16:47
Энергетики восстановили свет 165 харьковчанам, пропавший после ракетной атаки
10:48
Свет вернули в деоккупированное село у границы на Харьковщине
09:09
В Харькове исчез свет в одном из районов: информация облэнерго
09:44
Электроснабжение более чем 6000 потребителей на Харьковщине восстановили

Вы читали новость: «Из-за льда на проводах. Без света — более 5,5 тысяч потребителей Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 17:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за обледенения обесточены более 5,5 тысяч потребителей на территории обслуживания электрических сетей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".