Из-за льда на проводах. Без света — более 5,5 тысяч потребителей Харьковщины
В Харьковской области из-за обледенения обесточены более 5,5 тысяч потребителей на территории обслуживания электрических сетей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
По словам энергетиков, главной проблемой сейчас является обледенение проводов: опоры не выдерживают нагрузки, в результате чего обрушения и обрывы.
Особенно от непогоды страдает Близнюковская громада, где зафиксировано наибольшее количество таких случаев.
В настоящее время в области продолжаются аварийно-восстановительные работы.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", облединение, провод, світло, свет, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 17:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области из-за обледенения обесточены более 5,5 тысяч потребителей на территории обслуживания электрических сетей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».".