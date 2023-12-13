Из-за льда на проводах. Без света — более 5,5 тысяч потребителей Харьковщины

В Харьковской области из-за обледенения обесточены более 5,5 тысяч потребителей на территории обслуживания электрических сетей Близнюковского, Барвенковского, Изюмского и Балаклейского районов, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

По словам энергетиков, главной проблемой сейчас является обледенение проводов: опоры не выдерживают нагрузки, в результате чего обрушения и обрывы.

Особенно от непогоды страдает Близнюковская громада, где зафиксировано наибольшее количество таких случаев.

В настоящее время в области продолжаются аварийно-восстановительные работы.