Через кригу на дротах. Без світла – понад 5,5 тисяч споживачів Харківщини

У Харківській області через кригу на дротах знеструмлено понад 5,5 тисяч споживачів на території обслуговування Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського та Балаклійського районів електричних мереж, повідомили в АТ “Харківобленерго”.

За словами енергетиків, головною проблемою зараз є крига на дротах: опори не витримують навантаження, внаслідок чого є руйнації та обриви.

Особливо від негоди потерпає Близнюківська громада, де зафіксовано найбільшу кількість таких випадків.

Зараз в області продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.