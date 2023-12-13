Через кригу на дротах. Без світла – понад 5,5 тисяч споживачів Харківщини
У Харківській області через кригу на дротах знеструмлено понад 5,5 тисяч споживачів на території обслуговування Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського та Балаклійського районів електричних мереж, повідомили в АТ “Харківобленерго”.
За словами енергетиків, головною проблемою зараз є крига на дротах: опори не витримують навантаження, внаслідок чого є руйнації та обриви.
Особливо від негоди потерпає Близнюківська громада, де зафіксовано найбільшу кількість таких випадків.
Зараз в області продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", облединение, провод, світло, харківщина, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 17:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через кригу на дротах знеструмлено понад 5,5 тисяч споживачів на території обслуговування Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського та Балаклійського районів електричних мереж, повідомили в АТ “Харківобленерго”.".