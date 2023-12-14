Live
  • Чт 14.12.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 37.02
  • EUR 39.92

Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов

Події 08:22   14.12.2023
Оксана Горун
Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області знеструмлено десятки трансформаторних підстанцій та пошкоджено більше сотні опор. У результаті частина області досі без світла.

“Внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій. Пошкоджені 109 опор. 23 населені пункти частково без електропостачання – це 3205 абонентів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського РЕМів. Ремонтні роботи тривають”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 14 грудня.

Раніше в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що в області без світла 13 грудня було близько 5,5 тисячі абонентів. Найбільше постраждала Близнюківська громада. Енергетики повідомили: головна причина проблем – у заледенінні проводів.

Читайте також:  Через негоду знеструмлено понад 20 населених пунктів Харківщини – Міненерго

Автор: Оксана Горун
Популярно
Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА
Скільки мешканців Харківщини отримали компенсації “єВідновлення” – дані ХОВА
14.12.2023, 09:48
У Харкові з’явилася ще одна новорічна станція метро (фото)
У Харкові з’явилася ще одна новорічна станція метро (фото)
14.12.2023, 09:22
Як дрони ССО полюють на росіян під Куп’янськом: відео скидів
Як дрони ССО полюють на росіян під Куп’янськом: відео скидів
14.12.2023, 09:14
Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові
Терехова просять удосконалити маршрути транспорту в Харкові
14.12.2023, 09:01
Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, немає світла, обстріли
Головні новини Харкова 14.12: рекордна кількість атак, немає світла, обстріли
14.12.2023, 08:30
Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов
Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов
14.12.2023, 08:22

Новини за темою:

09:18
На Харківщині через негоду без світла 3500 споживачів – ХОВА
09:31
Три котельні знеструмлені в місті на Харківщині через погоду
10:28
Після ракетного удару: на Харківщині відновили електрику
10:48
Світло повернули до окупованого села біля кордону на Харківщині
13:50
Світло повертають в село на Ізюмщині, де електрики не було 1,5 року

Ви читали новину: «Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області знеструмлено десятки трансформаторних підстанцій та пошкоджено більше сотні опор. У результаті частина області досі без світла".