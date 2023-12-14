Без світла через негоду на Харківщині 23 населені пункти – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області знеструмлено десятки трансформаторних підстанцій та пошкоджено більше сотні опор. У результаті частина області досі без світла.
“Внаслідок негоди знеструмлено 65 трансформаторних підстанцій. Пошкоджені 109 опор. 23 населені пункти частково без електропостачання – це 3205 абонентів Близнюківського, Барвінківського, Ізюмського РЕМів. Ремонтні роботи тривають”, – написав Синєгубов у телеграмі вранці 14 грудня.
Раніше в АТ “Харківобленерго” повідомляли, що в області без світла 13 грудня було близько 5,5 тисячі абонентів. Найбільше постраждала Близнюківська громада. Енергетики повідомили: головна причина проблем – у заледенінні проводів.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Грудня 2023 в 08:22;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харківській області знеструмлено десятки трансформаторних підстанцій та пошкоджено більше сотні опор. У результаті частина області досі без світла".