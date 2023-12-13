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Головні новини Харкова 13 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу

Події 07:39   13.12.2023
Оксана Горун
Головні новини Харкова 13 грудня: як минула ніч, зведення Генштабу Фото: Оксана Горун

Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:39

Армія РФ провела вісім атак на Харківщині – Генштаб

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області”, – повідомив вранці 13 грудня Генштаб ЗСУ.

Інформації про авіаудари по Харківській області немає.

07:12

Ніч у Харкові обійшлася без тривог, над іншими регіонами збивали “шахеди” та ракети

Минула ніч у Харкові та області пройшла без повітряних тривог. Водночас над Україною продовжували “кружляти” російські “шахеди”, а по столиці окупанти намагалися завдати удару балістичними ракетами.

Зафіксовано пуски 10 ударних БпЛА “Shahed-136/131”. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України. Майже усі ворожі БпЛА збито на Одещині – в зоні відповідальності повітряного командування “Південь”. Рівно о 03:00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по столиці України.  Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил“, – повідомило вранці командування Повітряних сил України.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 07:39;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби у хроніці МГ “Об’єктив”".