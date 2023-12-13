Машовець про ситуацію під Куп’янськом: наступ зі змінним успіхом

Російська армія і в кучугурах наполегливо намагається прорватися до Куп’янська. Головна мета противника – село Синьківка, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.

“На Куп’янському напрямку триває наступ противника, але явно зі змінним успіхом. Попри певний поступ з півночі (від с. Лиман Перший та с. Ольшани) підрозділів його 25-ї та частково 138-ї омсбр у бік с. Петропавлівка, противнику так і не вдається взяти село Синьківка, яке по суті є “ключем” для виходу на ближні підступи до м. Куп’янська з півночі”, – зазначив Машовець в огляді 13 грудня.

За його даними, спроби росіян прорватися в район селищ Піщанівка та Степова Новоселівка з боку Першотравневого, Іванівки та Кислівки наштовхуються на “значний опір” передових підрозділів ЗСУ. Захисники України періодично проводять успішні контратаки.

Також росіяни не залишають спроб атакувати й на південь від Куп’янська.

“Перегруповані нещодавно в район с. Куземівка підрозділи 27-ї омсбр противника, які спробували також наступати у бік с. Берестове, нічого досягти поки не змогли”, – повідомив про “успіхи” окупантів Машовець.