Машовець про ситуацію під Куп’янськом: наступ зі змінним успіхом
Російська армія і в кучугурах наполегливо намагається прорватися до Куп’янська. Головна мета противника – село Синьківка, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець.
“На Куп’янському напрямку триває наступ противника, але явно зі змінним успіхом. Попри певний поступ з півночі (від с. Лиман Перший та с. Ольшани) підрозділів його 25-ї та частково 138-ї омсбр у бік с. Петропавлівка, противнику так і не вдається взяти село Синьківка, яке по суті є “ключем” для виходу на ближні підступи до м. Куп’янська з півночі”, – зазначив Машовець в огляді 13 грудня.
За його даними, спроби росіян прорватися в район селищ Піщанівка та Степова Новоселівка з боку Першотравневого, Іванівки та Кислівки наштовхуються на “значний опір” передових підрозділів ЗСУ. Захисники України періодично проводять успішні контратаки.
Також росіяни не залишають спроб атакувати й на південь від Куп’янська.
“Перегруповані нещодавно в район с. Куземівка підрозділи 27-ї омсбр противника, які спробували також наступати у бік с. Берестове, нічого досягти поки не змогли”, – повідомив про “успіхи” окупантів Машовець.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, куп'янск, купянское направление, Машовець, наступ, синьковка;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 08:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська армія і в кучугурах наполегливо намагається прорватися до Куп’янська. Головна мета противника – село Синьківка, пише військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець".