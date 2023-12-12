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У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку

Суспільство 16:01   12.12.2023
Вікторія Яковенко
У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку Фото: скриншот

Ворог намагається наступати у районі села Синьківка на Харківщині, для цього армія РФ підтягує на цей напрямок резерви зі штурмових загонів.

«Ми бачимо, що штурмові загони, переважно це колишні ув’язнені, військові-штрафники та інші неблагополучні люди, які доєдналися до тих загонів. В’язниць в Росії багато, ув’язнених багато, переважно зараз їх забирають так, що навіть без їхнього погодження. Тобто, просто приїжджають і тих у кого залишилося пів року, рік їх забирають з колонії», – повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону.

Наразі успіхів у росіян на цьому напрямку немає, зазначив Фітьо.

За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак. Армія РФ здійснила 304 обстріли.

«У зв’язку з важкими погодними умовами за минулу добу – падав дощ і була мінусова температура, не було такої великої активності ворожих дронів. Всього 7 дронів у порівнянні з 30 дронами у звичайну погоду», – додав Фітьо.

Українські воїни знищили 189 окупантів та 17 одиниць техніки, серед них – один танк, п’ять БМП-1, дві БМП-2.

Також Фітьо розповів, чи вплинув збій у мережі «Київстар» на роботу військових. Він зазначив, що воїни користуються іншим видом зв’язку.

«Для звичайних цивільних можливо, є якісь незручності. Для військовослужбовців – не має ніякого значення», – заявив Фітьо.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 16:01;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог намагається наступати у районі села Синьківка на Харківщині, для цього армія РФ підтягує на цей напрямок резерви зі штурмових загонів.".