У ЗСУ повідомили, хто входить у штурмові загони РФ, які атакують Синьківку
Ворог намагається наступати у районі села Синьківка на Харківщині, для цього армія РФ підтягує на цей напрямок резерви зі штурмових загонів.
«Ми бачимо, що штурмові загони, переважно це колишні ув’язнені, військові-штрафники та інші неблагополучні люди, які доєдналися до тих загонів. В’язниць в Росії багато, ув’язнених багато, переважно зараз їх забирають так, що навіть без їхнього погодження. Тобто, просто приїжджають і тих у кого залишилося пів року, рік їх забирають з колонії», – повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону.
Наразі успіхів у росіян на цьому напрямку немає, зазначив Фітьо.
За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку українські захисники відбили 10 ворожих атак. Армія РФ здійснила 304 обстріли.
«У зв’язку з важкими погодними умовами за минулу добу – падав дощ і була мінусова температура, не було такої великої активності ворожих дронів. Всього 7 дронів у порівнянні з 30 дронами у звичайну погоду», – додав Фітьо.
Українські воїни знищили 189 окупантів та 17 одиниць техніки, серед них – один танк, п’ять БМП-1, дві БМП-2.
Також Фітьо розповів, чи вплинув збій у мережі «Київстар» на роботу військових. Він зазначив, що воїни користуються іншим видом зв’язку.
«Для звичайних цивільних можливо, є якісь незручності. Для військовослужбовців – не має ніякого значення», – заявив Фітьо.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, ЗСУ, Киевстар, обстріли, рф, синьковка, Фитьо, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог намагається наступати у районі села Синьківка на Харківщині, для цього армія РФ підтягує на цей напрямок резерви зі штурмових загонів.".