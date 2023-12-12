В ВСУ сообщили, кто входит в штурмовые отряды РФ, которые атакуют Синьковку

Враг пытается наступать в районе села Синьковка на Харьковщине, для этого армия РФ подтягивает на это направление резервы из штурмовых отрядов.

«Мы видим, что штурмовые отряды, преимущественно это бывшие заключенные, военные-штрафники и другие неблагополучные люди, присоединившиеся к этим отрядам. Тюрьм в России много, заключенных много, преимущественно сейчас их забирают так, что даже без их согласования. То есть просто приезжают и тех, у кого осталось полгода, год их забирают из колонии», — сообщил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона.

Сейчас успехов у россиян на этом направлении нет, отметил Фитьо.

За сутки на Купянско-Лиманском направлении украинские защитники отбили 10 вражеских атак. Армия РФ совершила 304 обстрела.

«В связи с тяжелыми погодными условиями за прошедшие сутки – шел дождь и была минусовая температура, не было такой большой активности вражеских дронов. Всего 7 дронов по сравнению с 30 дронами в обычную погоду», — добавил Фитьо.

Украинские воины уничтожили 189 оккупантов и 17 единиц техники, среди них – один танк, пять БМП-1, две БМП-2.

Также Фитьо рассказал, повлиял ли сбой в сети «Киевстар» на работу военных. Он отметил, что воины пользуются другим видом связи.

«Для обычных гражданских возможно есть какие-то неудобства. Для военнослужащих – не имеет никакого значения», — заявил Фитьо.