Машовец о ситуации под Купянском: наступление с переменным успехом

Российская армия и в сугробах упорно пытается прорваться к Купянску. Главная цель противника — село Синьковка, пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«На Купянском направлении продолжается наступление противника, но явно с переменным успехом. Несмотря на определенное продвижение с севера (от с. Лиман Первый и с. Ольшаны) подразделений его 25-й и частично 138-й омсбр в сторону с. Петропавловка, противнику так и не удается взять с. Синьковка, которое по сути является «ключом» для выхода на ближние подступы к г. Купянск с севера», — отметил Машовец в обзоре 13 декабря.

По его данным, попытки россиян прорваться в район поселков Песчановка и Степная Новоселовка со стороны Первомайского, Ивановки и Кисловки наталкиваются на «значительное сопротивление» передовых подразделений ВСУ. Защитники Украины периодически проводят успешные контратаки.

Также россияне не оставляют попыток атаковать и южнее Купянска.

«Перегруппированные недавно в район с. Куземовка подразделения 27-й омсбр противника, попытавшиеся также наступать в сторону с. Берестовое, ничего добиться пока не смогли», — сообщил об «успехах» оккупантов Машовец.