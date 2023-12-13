Машовец о ситуации под Купянском: наступление с переменным успехом
Российская армия и в сугробах упорно пытается прорваться к Купянску. Главная цель противника — село Синьковка, пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
«На Купянском направлении продолжается наступление противника, но явно с переменным успехом. Несмотря на определенное продвижение с севера (от с. Лиман Первый и с. Ольшаны) подразделений его 25-й и частично 138-й омсбр в сторону с. Петропавловка, противнику так и не удается взять с. Синьковка, которое по сути является «ключом» для выхода на ближние подступы к г. Купянск с севера», — отметил Машовец в обзоре 13 декабря.
По его данным, попытки россиян прорваться в район поселков Песчановка и Степная Новоселовка со стороны Первомайского, Ивановки и Кисловки наталкиваются на «значительное сопротивление» передовых подразделений ВСУ. Защитники Украины периодически проводят успешные контратаки.
Также россияне не оставляют попыток атаковать и южнее Купянска.
«Перегруппированные недавно в район с. Куземовка подразделения 27-й омсбр противника, попытавшиеся также наступать в сторону с. Берестовое, ничего добиться пока не смогли», — сообщил об «успехах» оккупантов Машовец.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, купянск, купянское направление, Машовець, наступ, наступление, синьковка;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 08:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская армия и в сугробах упорно пытается прорваться к Купянску. Главная цель противника — село Синьковка, пишет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец".