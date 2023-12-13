Чотири фури “рятували” на дорогах Харківщини через негоду
Протягом доби рятувальники Харківщини допомагали водіям великовантажних автомобілів проїхати складними ділянками доріг.
“Протягом доби рятувальники ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Пісочин допомогли водіям 4-х фур виїхати зі складних ділянок доріг”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Погодні умови на Харківщині погіршилися з ночі 12 грудня – Харків та область засипало снігом, він тривав протягом дня та вночі на 13 грудня. На дорогах у регіоні – ожеледиця. Синоптики гідрометцентру попередили про небезпеку – в регіоні І рівень небезпеки – “жовтий”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, погода, сніг, спасатели, фуры;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 08:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники Харківщини допомагали водіям великовантажних автомобілів проїхати складними ділянками доріг".