Четыре фуры «спасали» на дорогах Харьковщины из-за непогоды

В течение суток спасатели Харьковщины помогали водителям большегрузов проехать по сложным участкам дорог.

«В течение суток спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной команды поселка Песочин помогли водителям четырех фур выехать со сложных участков дорог», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Погодные условия на Харьковщине ухудшились с ночи 12 декабря — Харьков и область засыпало снегом, он продолжался в течение дня и ночью на 13 декабря. На дорогах в регионе — гололед. Синоптики гидрометцентра предупредили об опасности — в регионе I уровень опасности — «желтый».