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Четыре фуры «спасали» на дорогах Харьковщины из-за непогоды

Происшествия 08:23   13.12.2023
Оксана Горун
Четыре фуры «спасали» на дорогах Харьковщины из-за непогоды

В течение суток спасатели Харьковщины помогали водителям большегрузов проехать по сложным участкам дорог.

«В течение суток спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной команды поселка Песочин помогли водителям четырех фур выехать со сложных участков дорог», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Погодные условия на Харьковщине ухудшились с ночи 12 декабря — Харьков и область засыпало снегом, он продолжался в течение дня и ночью на 13 декабря. На дорогах в регионе — гололед. Синоптики гидрометцентра предупредили об опасности — в регионе I уровень опасности — «желтый».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели Харьковщины помогали водителям большегрузов проехать по сложным участкам дорог".