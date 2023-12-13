Четыре фуры «спасали» на дорогах Харьковщины из-за непогоды
В течение суток спасатели Харьковщины помогали водителям большегрузов проехать по сложным участкам дорог.
«В течение суток спасатели ГСЧС и пожарные местной пожарной команды поселка Песочин помогли водителям четырех фур выехать со сложных участков дорог», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Погодные условия на Харьковщине ухудшились с ночи 12 декабря — Харьков и область засыпало снегом, он продолжался в течение дня и ночью на 13 декабря. На дорогах в регионе — гололед. Синоптики гидрометцентра предупредили об опасности — в регионе I уровень опасности — «желтый».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, погода, сніг, спасатели, фуры;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 08:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток спасатели Харьковщины помогали водителям большегрузов проехать по сложным участкам дорог".