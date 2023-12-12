Снегопады и опасный гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря

В среду, 13 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем — небольшой снег. На дорогах гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 0.

По области ночная температура составит от 5 градусов со знаком «минус» до 0, днем — от 4 мороза до 1 тепла.

Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.

Ранее региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях ночью 13 декабря.

«Ночью 13 декабря по городу и области будет сохраняться налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — призывают в сообщении.