Снегопады и опасный гололед: прогноз погоды в Харькове и области на 13 декабря
В среду, 13 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем — небольшой снег. На дорогах гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 0.
По области ночная температура составит от 5 градусов со знаком «минус» до 0, днем — от 4 мороза до 1 тепла.
Ветер юго-восточный, 7 — 12 м/с.
Ранее региональный центр по гидрометеорологии предупредил об опасных явлениях ночью 13 декабря.
«Ночью 13 декабря по городу и области будет сохраняться налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — призывают в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: погода, прогноз, сніг, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 19:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 13 декабря, в Харькове и области ночью прогнозируют снег и мокрый снег, днем — небольшой снег. На дорогах гололед.".