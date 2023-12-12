Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 13 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью 13 декабря по городу и области будет сохраняться налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.