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Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков

Общество 14:24   12.12.2023
Виктория Яковенко
Ночью на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков Фото: Елена Нагорная

Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 13 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Ночью 13 декабря по городу и области будет сохраняться налипание мокрого снега. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водители и пешеходы, будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.

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Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2023 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе ночью 13 декабря предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".