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Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Суспільство 14:24   12.12.2023
Вікторія Яковенко
Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків Фото: Олена Нагорна

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 13 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 13 грудня по місту та області зберігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.

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Фото: Харківський регіональний центр із гідрометеорології

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 13 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".