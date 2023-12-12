Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 13 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вночі 13 грудня по місту та області зберігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.