Вночі на Харківщині буде небезпечно: попередження синоптиків
Фото: Олена Нагорна
Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 13 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
«Вночі 13 грудня по місту та області зберігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, опасность, предупреждение, синоптики, сніг, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні вночі 13 грудня попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".