Сніг та небезпечна ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня

У середу, 13 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 0.

По області нічна температура становитиме від 5 градусів зі знаком “мінус” до 0, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Раніше регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища вночі 13 грудня.

«Вночі 13 грудня по місту та області зберігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», — закликають у повідомленні.