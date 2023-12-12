Сніг та небезпечна ожеледиця: прогноз погоди в Харкові та області на 13 грудня
У середу, 13 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, вдень – від 2 морозу до 0.
По області нічна температура становитиме від 5 градусів зі знаком “мінус” до 0, вдень – від 4 морозу до 1 тепла.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Раніше регіональний центр з гідрометеорології попередив про небезпечні явища вночі 13 грудня.
«Вночі 13 грудня по місту та області зберігатиметься налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водії та пішоходи, будьте уважними та обережними», — закликають у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, прогноз, сніг, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 19:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 13 грудня, у Харкові та області вночі прогнозують сніг та мокрий сніг, вдень – невеликий сніг. На дорогах ожеледиця.".