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Квартири в новобудовах Харкова за рік подорожчали на понад третину – аналітика

Економіка 19:21   13.12.2023
Олена Нагорна
Квартири в новобудовах Харкова за рік подорожчали на понад третину – аналітика

Вартість житла у новобудовах Харкова протягом 2023 року зросла на 35% та становить 28300 гривень за квадратний метр. Такий приріст – найбільший серед обласних центрів України.

При цьому вартість квадратного метра на первинці в Харкові є співставною з цінами у більшості інших обласних центрів, йдеться в аналітиці ринку нерухомості за підсумками року від порталу “ЛУН”.

На собівартість будівництва впливає здорожчання будівельних матеріалів та складнощі з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхала з області будівництва, або захищає Україну зі зброєю в руках“, – пояснюють такі цифри експерти.


Інфографіка ЛУН

За даними порталу, за рік у Харкові відновили будівництво 20% ЖК.

Кількість виставлених на продаж житлових комплексів на первинці напряму повʼязана з віддаленістю від фронту. Так найбезпечніші західні регіони мають 80-90 і більше відсотків відкритих відділів продажу відносно рівня до вторгнення“, – коментують аналітики.


Інфографіка ЛУН

У Харкові продається житло у 24 ЖК.


Інфографіка ЛУН

Протягом першого, другого та третього кварталів року в експлуатацію ввели 2300 квартир. За цим показником місто ділить п’яте місце з Одесою. Найбільше квартир здали в експлуатацію у Києві, далі йдуть Київська область, Львів та Івано-Франківськ.


Інфографіка ЛУН

Читайте також: У Харкові різко зросла кількість житла, яке приймається в експлуатацію

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Грудня 2023 в 19:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вартість житла у новобудовах Харкова протягом 2023 року зросла на 35% та становить 28300 гривень за квадратний метр. Такий приріст – найбільший серед обласних центрів України.".