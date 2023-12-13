Квартири в новобудовах Харкова за рік подорожчали на понад третину – аналітика

Вартість житла у новобудовах Харкова протягом 2023 року зросла на 35% та становить 28300 гривень за квадратний метр. Такий приріст – найбільший серед обласних центрів України.

При цьому вартість квадратного метра на первинці в Харкові є співставною з цінами у більшості інших обласних центрів, йдеться в аналітиці ринку нерухомості за підсумками року від порталу “ЛУН”.

“На собівартість будівництва впливає здорожчання будівельних матеріалів та складнощі з пошуком робочої сили через те, що значна частина чоловіків будівельних професій або виїхала з області будівництва, або захищає Україну зі зброєю в руках“, – пояснюють такі цифри експерти.



Інфографіка ЛУН

За даними порталу, за рік у Харкові відновили будівництво 20% ЖК.

“Кількість виставлених на продаж житлових комплексів на первинці напряму повʼязана з віддаленістю від фронту. Так найбезпечніші західні регіони мають 80-90 і більше відсотків відкритих відділів продажу відносно рівня до вторгнення“, – коментують аналітики.



Інфографіка ЛУН

У Харкові продається житло у 24 ЖК.



Інфографіка ЛУН

Протягом першого, другого та третього кварталів року в експлуатацію ввели 2300 квартир. За цим показником місто ділить п’яте місце з Одесою. Найбільше квартир здали в експлуатацію у Києві, далі йдуть Київська область, Львів та Івано-Франківськ.



Інфографіка ЛУН