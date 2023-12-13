Главные новости Харькова 13 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».
07:39
Армия РФ провела восемь атак на Харьковщине — Генштаб
«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области», — сообщил утром 13 декабря Генштаб ВСУ.
Информации об авиаударах по Харьковской области нет.
07:12
Ночь в Харькове обошлась без тревог, над другими регионами сбивали «шахеды» и ракеты
Минувшая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. В то же время над Украиной продолжали «кружить» российские «шахеды», а по столице оккупанты пытались нанести удар баллистическими ракетами.
«Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Ровно в 03:00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил», — сообщило утром командование Воздушных сил Украины.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Shahed, ВС ВСУ, ночь, ракети, тревога;
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- • Дата публикации материала: 13 декабря 2023 в 07:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив»".