Главные новости Харькова 13 декабря: как прошла ночь, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток в хронике МГ «Объектив».

07:39

Армия РФ провела восемь атак на Харьковщине — Генштаб

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении украинские защитники отбили восемь атак врага в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области», — сообщил утром 13 декабря Генштаб ВСУ.

Информации об авиаударах по Харьковской области нет.

07:12

Ночь в Харькове обошлась без тревог, над другими регионами сбивали «шахеды» и ракеты

Минувшая ночь в Харькове и области прошла без воздушных тревог. В то же время над Украиной продолжали «кружить» российские «шахеды», а по столице оккупанты пытались нанести удар баллистическими ракетами.

«Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Все десять – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины. Почти все вражеские БПЛА сбиты в Одесской области – в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Ровно в 03:00 13 декабря 2023 года противник нанес ракетный удар по столице Украины. Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил», — сообщило утром командование Воздушных сил Украины.