Пустят ли болельщиков на стадионы Харькова и когда в Украине ждать первый матч

Болельщики смогут присутствовать на спортивных мероприятиях в Украине. Министерство молодежи и спорта разработало меры безопасности по допуску людей на трибуны. В перечень городов, в которых откроют для болельщиков спортивные сооружения, Харьков предварительно не входит, но также будет учтена позиция областной военной администрации.

Матчи со зрителями не будут проводить на прифронтовых территориях, что «является требованием здравого смысла», сообщил в эфире национального телемарафона врио министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Это будет зависеть от позиции областной военной администрации. Но я уверен, что Николаев, Харьков, я думаю, что мы не будем так рисковать. Центральная, западная часть — можно проводить мероприятия. У нас не так много эксплуатируемых сооружений, которые оборудованы местами для зрителей», — отметил Бедный.

Он уточнил, что по каждой области будут выводы рабочих групп относительно того, сколько то или иное спортивное сооружение может вмещать зрителей вместе с участниками соревнований.

«После этого очень быстро можно будет рассчитывать, сколько же зрителей можно пускать на трибуны. И очень важно постоянно держать в хорошем состоянии укрытия, пути подхода, подъезда. То есть это будет уже ответственность как областной военной администрации, так и ГСЧС местной, так и руководителей спортивного сооружения», — пояснил врио министра.

Бедный отметил, что спорт является важной частью общественной жизни и экономики. Также он подчеркнул, что спортивные сооружения всегда строятся с учетом возможности скорейшей эвакуации.

«Футбольный стадион по требованиям УЕФА должен быть таким, чтобы он мог эвакуироваться полностью за восемь минут, не более. Понятно, что полную чашу никто сегодня наполнять не будет. Будет зависеть все от того, какое есть укрытие поблизости, на расстоянии не более 500 метров. Десять минут пешим ходом, а также на инвалидной коляске. И, собственно, если будет звучать сирена, то главный судья ответственный за то, чтобы прервать ход соревнований и помочь зрителям и участникам соревнований, что очень важно, проследовать в данные укрытия. Соревнования будут восстановлены после окончания воздушной тревоги», — рассказал глава министерства.

Первое спортивное событие с болельщиками на трибунах, по его словам, может состояться уже в начале следующего года.

«Это будет футбольный матч, скорее всего. Мое предположение, но это все зависит от организаторов», — добавил Бедный.