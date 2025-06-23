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В пгт Счастливое на Харьковщине меценат Денис Парамонов открыл новый стадион

Общество 11:29   23.06.2025
Алексей Наумов
В пгт Счастливое на Харьковщине меценат Денис Парамонов открыл новый стадион Фото: Фонд Дениса Парамонова

В поселке Счастливое, что на Харьковщине, открыт новый стадион, на котором можно проводить различные соревнования даже областного уровня. Стадион построен по инициативе бизнесмена и мецената Дениса Парамонова.

Об этом говорится на сайте Благотворительного фонда Дениса Парамонова.

В поселке Счастливое уже третий год функционируют много спортивных секций для всестороннего развития детей. Благодаря Благотворительному фонду Дениса Парамонова все секции абсолютно бесплатны как для местного населения, так и для жителей окрестных сел. Дети, среди которых, в частности, есть многие, вынужденно переехавшие из других регионов, могут заниматься футболом, боксом, танцами, а также овладевать образовательными направлениями.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

Следующим этапом в развитии спортивного досуга для жителей поселка Счастливое стало строительство современного стадиона, выполненного с соблюдением всех норм возведения таких объектов. Сначала был выровнен щебень, выполняющий функции дренажа и амортизации для поля, а затем насыпан грунт с песком, а поверх всего вложен современный газон. Новый стадион лично открыл бизнесмен и меценат Денис Парамонов, который стал инициатором строительства спортивного объекта.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

«В эти непростые времена, когда наше общество проходит через большие вызовы, очень важно оставаться едиными, поддерживать друг друга и особенно наших детей. Именно для них мы строим будущее через развитие спорта – это инвестиция в сильную, устойчивую громаду. Это футбольное поле — не просто место для игры, это простор надежды, радости и единения, где рождаются мечты и закаляется характер. Пусть оно служит источником вдохновения, силы и уверенности для каждого ребенка!» – отметил Денис Парамонов.

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Фото: Фонд Дениса Парамонова

Кроме тренировочного процесса для юных спортсменов из секций в Счастливом, на новом стадионе теперь можно будет проводить различные спортивные соревнования областного уровня, что даст мощный импульс для развития поселка.

Фото: Фонд Дениса Парамонова

Напомним, что в 2023 году по инициативе Дениса Парамонова в поселке Счастливое был полностью реконструирован местный Дворец культуры. Кроме функционирования в нем спортивных секций, в заведении также проводятся концертные программы к различным праздникам, на которые регулярно приглашаются местные жители.

Фото: Фонд Дениса Парамонова
Автор: Алексей Наумов
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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 11:29;

  • Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Счастливое открыт новый стадион, на котором можно проводить соревнования даже областного уровня. Стадион построен по инициативе бизнесмена и мецената Дениса Парамонова".